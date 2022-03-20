МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться в Китай, а вместо этого был перенаправлен в разные украинские районы, передает канал TVR Moldova. Эксперт оценил риск потери российского рынка для Молдавии

"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", — заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря.

По его словам, контейнеры должны были отправиться в Китай, в них находился товар на 100 тысяч евро, который предварительно уже был оплачен. Мудря отметил, что все корабли сейчас перенаправляют в Констанцу, он надеется, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.