МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Мошенники начали применять в России новые схемы, эксплуатируя актуальное желание граждан приобрести дефицитные товары, сообщают "Известия". Мошенники начали пугать россиян отключением от SWIFT

В частности, уже наблюдались случаи, когда злоумышленники предлагали своим жертвам автозапчасти и исчезали после предоплаты. По такой же нехитрой схеме жулики стали действовать и в сфере торговли комплектующими для компьютеров.

Еще одна схема последнего времени — звонки через мессенджеры якобы от имени Минздрава. Граждан уверяют, что ожидается дефицит лекарств, и предлагают сделать заказ, "чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения".

Вместе с тем россиянам стали предлагать за крупные суммы оформление пластиковых карт Visa или MasterCard, якобы работающие за рубежом.