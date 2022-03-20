МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина России сообщили о расширении возможностей регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Компании, берущие на работу молодежь до 30 лет, получат господдержку

Отмечается, что среди таких направлений — проектирование объектов инфраструктуры, подключение жилых домов и предприятий к инженерным сетям. Потраченные на это средства будут учитываться при оценке исполнения принятых регионами обязательств.

Добавляется, что в рамках реструктуризации бюджетных кредитов между регионами и Минфином РФ заключены дополнительные соглашения. Они обязывают субъекты придерживаться обязательств по оздоровлению собственных финансов и соблюдению параметров дефицита и госдолга.

В сообщении сказано, что высвобождаемые в рамках реструктуризации средства можно будет потратить на финансирование объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа), жилищное и дорожное строительство.