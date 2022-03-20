МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что в юриспруденции нет "санкционного права", это произвол, возведенный в ранг государственной политики западными странами. Американские эксперты оценили последствия антироссийских санкций для США

Он отметил, что некоторые его коллеги юристы считают, что "в последние годы на Западе сложилась чуть ли не новая отрасль — "санкционное право", и что с этим нужно работать традиционными методами, суд и так далее".

"Не верьте. Нет никакого "санкционного права", — пояснил он.

По мнению Клишаса, все это произвол, "возведенный в ранг государственной политики — внесудебные аресты, конфискации и так далее".

Сенатор считает, что мотивы таких действий Запада — политические. "Правовые основания — их нет. Вы всё еще считаете, уважаемые коллеги, что это в России правовая система плоха и нет защиты права собственности и свобод?" — заключил он.