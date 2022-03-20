МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале, что в юриспруденции нет "санкционного права", это произвол, возведенный в ранг государственной политики западными странами.
Он отметил, что некоторые его коллеги юристы считают, что "в последние годы на Западе сложилась чуть ли не новая отрасль — "санкционное право", и что с этим нужно работать традиционными методами, суд и так далее".
"Не верьте. Нет никакого "санкционного права", — пояснил он.
По мнению Клишаса, все это произвол, "возведенный в ранг государственной политики — внесудебные аресты, конфискации и так далее".
Сенатор считает, что мотивы таких действий Запада — политические. "Правовые основания — их нет. Вы всё еще считаете, уважаемые коллеги, что это в России правовая система плоха и нет защиты права собственности и свобод?" — заключил он.