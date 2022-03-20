БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Доху. В Турции посоветовали Западу прислушаться к доводам России

"Этот день дает сильный импульс", — цитирует агентство DPA Хабека после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Хабек при этом не стал озвучивать какие-либо конкретные данные о параметрах сотрудничества.

DPA напоминает при этом, что правительство ФРГ работает над ускоренным строительство двух пунктов приема сжиженного природного газа, а Катар является одним из лидеров рынка СПГ. Со своей стороны, немецкие фирмы будут помогать Катару в выстраивании инфраструктуры возобновляемой энергетики.