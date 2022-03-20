Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве
В Германии сообщили, что договорились с Катаром о долгосрочном энергетическом партнерстве
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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во время визита в Доху.
"Этот день дает сильный импульс", — цитирует агентство DPA Хабека после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.
Хабек при этом не стал озвучивать какие-либо конкретные данные о параметрах сотрудничества.
DPA напоминает при этом, что правительство ФРГ работает над ускоренным строительство двух пунктов приема сжиженного природного газа, а Катар является одним из лидеров рынка СПГ. Со своей стороны, немецкие фирмы будут помогать Катару в выстраивании инфраструктуры возобновляемой энергетики.