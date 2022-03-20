МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в Россию. Франция заморозила активы Банка России

"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", — говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire.

Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ.

"Мы продолжим выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международного права и санкций", — добавляется в релизе.

Weatherford является ведущей мировой сервисной компанией в секторе энергетики. Работая более чем в 75 странах, компания решает задачи энергетической отрасли, имея представительства по всему миру: около 17 тысяч сотрудников и порядка 365 объектов, включая производственные, научно-исследовательские, сервисные центры и учебные базы.