МИНСК, 20 мар — ПРАЙМ. Белоруссия договорилась с Москвой о смещении части выплат по российским кредитам на пять — шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Глава Saudi Aramco рассказал о важности поставок российской нефти

"Предложено часть платежей сместить по срокам… от пяти до шести лет вперед. Мы имеем перенос сроков, который позволит нам в данный момент не отвлекать ресурсы на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России", — сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он назвал эти сроки более комфортными и взаимоприемлемыми.

Глава белорусского минфина отметил, что с российскими партнерами достигнута договоренность о целесообразности направить взаимные платежи на те меры, которые позволят сторонам улучшить взаимную торговлю в санкционный период.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам переговоров белорусской и российской правительственных делегаций в Москве 14 марта принято решение о реструктуризации и рассрочке выплаты государственных кредитов, которые предоставлялись Белоруссией Россией, о переводе их из иностранной валюты в российский рубль.