МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ситуация на Украине, где местные радикалы заминировали поля, может негативно сказаться на посевной и обеспечении продовольствием Европы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. В США бьют тревогу из-за "антиамериканских шагов" Саудовской Аравии

Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир ранее заявил, что немцы должны сократить потребление мяса, чтобы "наказать Россию".

"Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия в связи с последствиями антироссийских санкций ЕС, предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды", — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Климова, "головной мозг коллективного Запада отказывает всё больше". "Впрочем, сходить с ума это их суверенное дело. Не удивлюсь, если Европарламент скоро запретит для нас с вами Солнце, Луну и звездное небо над головой", — отметил законодатель.

Между тем, приближается посевная, написал сенатор. "У нас есть земля, семена, удобрения и ГСМ. В соседней Украине, которая кормила многих в Европе, Азии, Африке, местные радикалы заминировали поля и развалили экономику. Кто и чем будет кормить Европу и слаборазвитые страны юга, не ясно", — подчеркнул он.

Так что Оздемир, возможно, прав, полагает Климов. "Мяса и хлеба будет за пределами РФ меньше, зато беженцев (в том числе с оружием) зримо больше. Глупость начальников — удовольствие недешевое. Жаль, что Меркель уже на пенсии, а Де Голль и того дальше", — заключил парламентарий.