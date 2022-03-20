Сенатор Климов: ситуация на Украине может плохо повлиять на обеспечение продовольствием Европы
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Ситуация на Украине, где местные радикалы заминировали поля, может негативно сказаться на посевной и обеспечении продовольствием Европы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир ранее заявил, что немцы должны сократить потребление мяса, чтобы "наказать Россию".
"Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, рассуждая о проблеме продовольствия в связи с последствиями антироссийских санкций ЕС, предложил немцам есть меньше мяса и воздержаться от выбрасывания еды", — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Климова, "головной мозг коллективного Запада отказывает всё больше". "Впрочем, сходить с ума это их суверенное дело. Не удивлюсь, если Европарламент скоро запретит для нас с вами Солнце, Луну и звездное небо над головой", — отметил законодатель.
Между тем, приближается посевная, написал сенатор. "У нас есть земля, семена, удобрения и ГСМ. В соседней Украине, которая кормила многих в Европе, Азии, Африке, местные радикалы заминировали поля и развалили экономику. Кто и чем будет кормить Европу и слаборазвитые страны юга, не ясно", — подчеркнул он.
Так что Оздемир, возможно, прав, полагает Климов. "Мяса и хлеба будет за пределами РФ меньше, зато беженцев (в том числе с оружием) зримо больше. Глупость начальников — удовольствие недешевое. Жаль, что Меркель уже на пенсии, а Де Голль и того дальше", — заключил парламентарий.
https://1prime.ru/state_regulation/20220320/836441385.html