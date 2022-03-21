МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ведущей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добыча нефти и газа, также солидными заработками могут похвастаться занятые в сфере интеллектуального труда и финансовых услуг, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты спрогнозировали номинальные зарплаты программистов к концу года

РАЗНИЦА В ЗАРПЛАТАХ

Как отмечают эксперты, прошедший в экономическом плане на фоне адаптации к последствиям пандемии оказался достаточно успешным. Это сказывалось и на рынке труда. В 2021 году номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 9,8% до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ).

При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация оказалась очень неоднородной. Например, в Новгородской области зарплаты за год увеличились на 21% (при том, что в 2020 году в этом субъекте РФ фиксировался самый слабый рост зарплат), а еще в шести регионах прирост превышал 13%. Однако в шести регионах годовой прирост не поднялся выше 5%, то есть зарплаты росли ощутимо медленнее, чем инфляция.

В отраслевом разрезе картина также была довольно пестрой. На водном транспорте, в торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в кожевенном производстве и деревообработке отмечался высокий рост зарплат (более чем +15%). При этом в отрасли "Деятельность трубопроводного транспорта" наблюдалось сокращение средних зарплат на 2,4%, что, вероятно, связано с эффектом базы из-за больших компенсационных выплат в 2020 году, поясняют эксперты.

Они отмечают, что в абсолютных величинах разница в зарплатах также очень существенна. Средние зарплаты между лидирующими и отстающими регионами отличаются в четыре раза. При этом в отраслевом разрезе отличия даже еще более ощутимы. Так, в ведущей отрасли (добыча нефти и газа) зарплата почти в 6,5 раза больше, чем в производстве одежды.

Во многом из-за специфики экономики в разных регионах структура занятости может существенно отличатся, поясняют аналитики. Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели третье ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. В рейтинге представлены ТОП-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ — В ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА

Согласно результатам исследования, в 23-х из 85 проанализированных регионов самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если рассматривать более детально, то в основном самые солидные оклады установлены в сфере добыче нефти и газа. При этом зачастую также хорошими зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.

Второй по представленности с высокими заработками стала Госслужба, которая в 15 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. Эксперты поясняют, что госслужба является самой "прибыльной" для работников отрасли в экономически слабых регионах. В целом во многих из них, помимо госслужбы, самые конкурентоспособные зарплаты зачастую отмечаются в транспортной отрасли и в энергетике.

Также высокими заработками во многих регионах могут похвастаться работники отрасли "Профессиональная и научная деятельность". Этот род занятий является самым высокооплачиваемым в десяти регионах. Согласно классификации ОКВЭД, отрасль "Профессиональная и научная деятельность" включает в себя такие виды работ, как аудит, право, бухучет, архитектура, землепользование, научная деятельность, технические испытания, сертификация, ветеринария и прочие.

ДОБЫЧА НА САХАЛИНЕ – В ТОПЕ

Обращаясь к отдельным регионам, составители рейтинга выделили достаточно явного лидера по зарплатам. Согласно статистике, в Сахалинской области в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составляет 206 тысяч рублей в месяц. Это выше, чем зарплата в самой доходной – финансовой сфере — в Москве и почти в два раза выше, чем во второй по величине зарплаты отрасли Сахалина (Профессиональная и научная деятельность).

Эксперты объясняют лидерство Сахалинской области преимущественно шельфовой добычей нефти и газа в регионе, что пока является относительно новой технологией для России и требует большого числа уникальных специалистов.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тысяч рублей в месяц. Также высокие заработки в Москве в IT сфере – 149 тысяч рублей в месяц и в профессиональной и научной деятельности (121 тысяча рублей).

Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составляет почти 180 тысяч рублей. Мурманская область расположилась на четвертом месте с максимальным результатом в 163 тысячи рублей в отрасли "Рыболовство и рыбоводство".

Санкт-Петербург оказался на седьмом месте с максимальным результатом в 138 тысяч рублей в отрасли IT. Так же, как и в Москве, во второй столице России хорошие зарплаты в финансовой сфере, а замыкает тройку отраслей по зарплатам в Санкт-Петербурге отрасль "Профессиональная и научная деятельность".

Помимо пяти выше обозначенных лидеров, в первую десятку также входят Магаданская область, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Тюменская область, Камчатский край. Таким образом, вся первая десятка регионов – это оба крупнейших города страны и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующихся на рыболовстве.

Согласно результатам рейтинга, в 18 регионах даже в самых успешных отраслях работники в среднем не могут зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц, а еще в 14 регионах – заработки не выше 50 тысяч рублей. Последние места занимают: Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Кировская область и Алтайский край. Во всех этих пяти регионах самая высокая зарплата в госслужбе, и средняя зарплата тут составляет порядка 40 тысяч рублей в месяц.