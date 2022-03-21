МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Польское правительство намерено конфисковывать имущество российских олигархов, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Как выразился премьер, "немного такой собственности у нас есть". Польша объявила программу "дерусификации экономики"

"С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой — все больше поляков не понимают, почему — раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, — мы не можем такие действия проводить в нашей стране", — заявил Моравецкий, отметив, что польское правительство планирует провести соответствующие законодательные изменения.

"Мы хотим провести это через сейм", — сообщил Моравецкий.