МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. США даже близко не готовы к тому, чтобы снять жесткие санкции, которые были введены в отношении России из-за событий на Украине, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. В Белом доме оценили, как сократится экономика России из-за санкций

В интервью телеканалу CBS, которое было обнародовано в воскресенье, у представителя Белого дома спросили, что в первую очередь должен сделать президент России Владимир Путин, чтобы Вашингтон снял введенные против РФ санкции.

"Что ж, об этом даже близко речи не идет. Первое, что он должен сделать, — это остановить безрассудное и варварское нападение на гражданское население Украины. Этого не происходит", — ответил американский чиновник высокого ранга.

При этом он подчеркнул, что представители американской администрации не рассматривают себя как "ковбоев, которые нажимают на кнопки, чтобы уничтожать экономики" других стран.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.