МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Евросоюз материально не помогает Польше в условиях украинского кризиса, но при этом сохраняет санкции против Варшавы, заявил в беседе с The Daily Telegraph вице-премьер страны Петр Глиньский. Об этом сообщает РИА Новости. Польша не будет продлевать газовый договор с Россией

Вице-премьер отметил, что Польша, невзирая на то, оказывает помощь беженцам из Украины, до сих пор находится под санкциями Брюсселя, обвиняющего власти страны в нарушении демократических принципов.

"ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать", — заявил Глиньский.