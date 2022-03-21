МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Европе попран многовековой принцип неприкосновенности частой собственности. Именно такими словами председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин оценил фактическую национализацию, которую проводит Великобритания и ряд других стран в отношении активов российских активов.

Он рассказал, что специальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских олигархов приступила к работе в координации с коллегами из "большой семерки" (G7). Эксперт рассказал о последствиях заморозки активов россиян во Франции

Степашин отметил, что в соответствующих нормативных актах ЕС и Великобритании идет речь о "замораживание активов". Это означает, что денежные средства и имущество не выбыли из владения собственников, но они не могут ими распоряжаться.

"Юрисдикции многих стран предусматривают возможность суду принять обеспечительные меры путем запрета совершать определенные действия с имуществом. Однако решение о "заморозке активов" в обязательном порядке должен принимать суд, как и устанавливать связь между лицом, которое несет или может нести ответственность за совершение указанных действий, и имуществом, на которое накладывается арест", — объяснил Степашин.

С юридической точки зрения, добавил он, изъять частную собственность без решения суда невозможно.

Он также отметил, что для того, чтобы суд принял соответствующее решение, необходимы чрезвычайно важные обстоятельства, а лицам, у кого конфискуют собственность, должна быть выплачена соразмерная компенсация.

Степашин подчеркнул, что существует ряд юридических документов, в которых говорится про уважение частной собственности, в частности Европейская конвенция о защите прав человека 1950 года и Хартия Европейского союза по правам человека. Так, согласно статье 17 хартии, каждое лицо вправе иметь в собственности имущество, которое оно приобрело на законных основаниях, и никто не может быть лишен своей собственности, кроме как по соображениям общественной пользы и на законных основаниях.

А статья 1 Европейской конвенции о защите прав человека утверждает, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение собственности, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом.

"Сегодня принцип неприкосновенности частной собственности, известный со времён римского права, на котором много веков базировалась европейская экономическая стабильность, попран теми же, кто провозглашал его незыблемость", — подытожил Степашин.