МИНСК, 21 мар — ПРАЙМ. Речи о переходе Белоруссии на российский рубль не идет, есть задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с РФ, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Экономист спрогнозировал резкое укрепление рубля

"Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара", — сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1", комментируя предположения в СМИ, что Минск может перейти на российский рубль в ближайшее время.

Глава белорусского минфина отметил, что по большинству контрактов, даже по тем, которые были заключены в долларах, расчеты осуществлялись в российских рублях. "Надо переводить взаимоотношения с партнером на ту валюту, которая действует у него и у нас. Зачем нам валюта третьих стран?" — указал Селиверстов.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва приняли решение отвязаться от доллара в расчётах за энергоресурсы. Он подчеркнул, что Белоруссия будет работать с РФ в российских рублях.