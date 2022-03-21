МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Жизненно необходимые препараты поставляются в Россию стабильно, но есть ажиотажный спрос на лекарства, спровоцированный фейками, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках жизненно важных лекарственных препаратов списка у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате", — сказал Мурашко на ВКС общественных приемных "Единой России" и Минздрава.

Он отметил, что последние 3 недели есть ажиотажный спрос на ряд препаратов, спровоцированный фейками и недостоверной информацией.

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