МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся российско-украинские переговоры в контексте возможной встречи Путина и Зеленского заявил, что лидерам двух стран пока нечего фиксировать, а для того чтобы речь могла зайти о встрече, "нужно сначала сделать домашнюю работу, то есть нужно провести и согласовать результаты переговоров". В Кремле оценили последствия эмбарго на поставки нефти из России

По словам Пескова, на переговорах еще не обеспечено существенного продвижения.

От отметил, что пока какого-то существенного продвижения не обеспечено.

"Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов (рано), им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать", — отметил пресс-секретарь.