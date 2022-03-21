МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами в понедельник, что кабмин продолжает работу над снижением влияния санкций на экономику страны. В Кремле оценили последствия эмбарго на поставки нефти из России

Он отметил, что в условиях нарушения логистических и торговых цепочек необходимо помочь людям сохранить доступ к привычным товарам, возможности покупать их, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств.

"Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу", — сказал он.

Мишустин сообщил, что по предложению России в Евразийском экономическом союзе будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет магазинах, он составит 1000 евро. При этом требования к весу посылки останутся прежние — не больше 31 кг.

"Такое решение одобрено советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года", — сказал он.

Премьер также заявил, что помощь аграриям в случае непростых погодных условий должна быть оказана незамедлительно. О работе агропромышленного комплекса главе правительства доложила вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко оценила уровень запасов сахара и гречки в России

"Сегодня особенно важно защитить внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия", — подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, Мишустин рассказал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.

По его словам, это безопасные и надежные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны.

Он отметил, что за последние пять лет грузопоток по Севморпути увеличился более чем в три раза и в прошлом году составил почти 35 миллионов тонн. "Реализация дальнейших планов — один из ключевых государственных приоритетов", — добавил премьер.

Премьер напомнил, что президент России поставил задачу увеличить поток по Севморпути к 2024 году до 80 миллионов тонн. "Спрос бизнеса на такие маршруты есть", — подчеркнул глава кабмина.

Мишутин добавил, что кабмин запускает механизм субсидирования регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути, чтобы повысить их экономическую привлекательность.

"Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на спецсубсидии", — сказал он.

По его словам, на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 миллионов рублей ежегодно.

Премьер отметил, что речь идет о перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Глава кабмина также поручил Минвостокразвития оперативно организовать работу по субсидированию перевозок по Севморпути.