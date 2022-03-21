МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Средний размер потребительских кредитов в феврале в России увеличился на 18,8% по сравнению с январём, составив 277,4 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Названо средство спасения России от дефицита

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 277,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18,8% (в январе 2022 года – 233,5 тысячи рублей). Таким образом, данный показатель растет второй месяц подряд – в декабре 2021 года он был на уровне 220,4 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданного потребкредита был отмечен НБКИ снова в Москве (555,4 тысячи рублей), Московской области (405,2 тысячи), Санкт-Петербурге (375,9 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (357,7 тысячи), а также в Новосибирской области (311,2 тысячи рублей).

При этом в годовом выражении увеличение среднего потребительского кредита, по данным бюро, было отмечено в большинстве субъектов РФ. А самую серьезную динамику роста продемонстрировали Новосибирская область (+25,5%), Алтайский край (+23,1%), Волгоградская (+20,1%), Самарская (+19%) и Ростовская (+17%) области. Снизился же показатель в Ханты-Мансийском АО — Югре (-10,9%), Санкт-Петербурге (-4,2%), а также в Ленинградской (-1,4%) и Тюменской (-0,2%) областях.

Средний размер потребкредита растет второй месяц подряд при снижении объёмов выдачи кредитов на покупку потребительских товаров, при этом общее сокращение выдачи потребкредитов стало следствием не столько ухудшения экономических условий в конце февраля, сколько продолжающейся консервативной политики банков в отношении необеспеченных кредитов, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.

"Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", — заключил он.