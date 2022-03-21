МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в России по итогам февраля составила 6,42% в годовом выражении после 6,12% месяцем ранее, сообщает ЦБ. Глава Центробанка объяснила ускорение инфляции в России

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 6,98%.

"Оценка трендовой инфляции в феврале 2022 года выросла до 6,42% с 6,12% в январе… Модифицированные показатели базовой инфляции выросли после стабилизации в последние месяцы… Рост аналитических показателей ценовой динамики отражает начавшийся в конце февраля ускоренный перенос в потребительские цены ослабления рубля и перебоев поставок, вызванных значительным изменением внешних условий для российской экономики", — говорится в сообщении.

Регулятор также отмечает, что оперативные оценки динамики цен в начале марта указывают на значительное усиление инфляционного давления, а на горизонте ближайших месяцев баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, но принимаемые ЦБ меры в области денежно-кредитной политики и финансовой стабильности позволят противодействовать рискам и вернуть в дальнейшем инфляцию к 4%.