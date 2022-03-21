МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка РФ, соответствующее решение было принято Советом Думы в понедельник, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Индекс цены гособлигаций России в первый день торгов снизился на 5,5%

"Государственная дума на пленарном заседании 20 апреля рассмотрит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка. Соответствующее решение принял Совет Государственной думы", — сказал Володин журналистам.

Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, поскольку до этого изменился закон о ЦБ — таким образом, они истекают в июне текущего года. В связи с этим президент России Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок, то есть продлить ее полномочия еще на пять лет. Причем предполагается, что ее новые полномочия начнут действовать с 24 июня.