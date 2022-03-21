МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ограничит эквайринговые комиссии с 18 апреля по 31 августа уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг, говорится в сообщении регулятора. Назван объем торгов ОФЗ на Мосбирже в первый день после перерыва

"Банк России принял решение временно установить максимальное значение эквайринговых комиссий на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги", — сообщил ЦБ.

К ним, как пояснил регулятор, относятся торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, в список вошли компании, оказывающие услуги связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.

"Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты", — пояснил свое решение ЦБ.

В среднем в настоящий момент эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности предприятия.