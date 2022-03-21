МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои прогнозы по стоимости металлов на текущий и следующий годы, следует из нового доклада агентства. Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год

Так, Fitch прогнозирует спотовую цену на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в текущем году на уровне 20 тысяч долларов за тонну вместо 16 тысяч, прогноз на 2023 год был повышен до 17 тысяч с 14 тысяч долларов за тонну, на 2024 год — до 15 тысяч с 14 тысяч. В свою очередь, прогноз на 2025 год и долгосрочный остались на уровне 15 тысяч долларов за тонну. Повышение прогнозов отражает рост рисков поставок, поскольку на Россию приходится около 7% общего производства никеля, пишет Fitch.

Агентство повысило и прогнозы по стоимости цинка на ближайшие годы: на текущий год до 3,5 тысячи долларов за тонну вместо прежних 2,9 тысячи, на 2023 год — до 2,9 тысячи с 2,5 тысячи, на 2024 год — до 2,5 тысячи с 2,2 тысячи ранее. Fitch сохранило прогноз на 2025 год в 2,2 тысячи и долгосрочный в 2,1 тысячи за тонну. Повышение прогнозов отражает возросшие риски перебоев в работе европейских плавильных заводов из-за кризиса вокруг России и роста энергозатрат, пишет агентство.

Спотовая цена алюминия, согласно прогнозам, по итогам нынешнего года достигнет 2,95 тысячи долларов за тонну по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,5 тысячи. В 2023 году алюминий ожидается по 2,6 тысячи долларов вместо 2,5 тысячи. Прогнозы на 2024 год, 2025 год и долгосрочный остались на прежних уровнях: 2,5 тысячи, 2,25 тысячи и 2 тысячи долларов соответственно, сообщает Fitch. Повышение прогнозов цен на алюминий в 2022-2023 годах отражает высокие цены на энергоносители, что уже привело к некоторым сокращениям производства в Европе, отмечают аналитики агентства.

Медь на LME в 2022 году будет стоить 9,5 тысячи долларов за тонну, а не 8,5 тысячи, как ожидалось ранее. Прогноз на 2023 год был повышен до 8,5 тысяч долларов с 8 тысяч. Прогнозы на 2024-2025 годы остались на уровне 7,5 тысячи каждый, а долгосрочный — повышен до 7 тысяч с 6,7 тысячи долларов. Краткосрочные пересмотры отражают очень низкие запасы, сбалансированный рынок и текущие и ожидаемые перебои поставок, пишет Fitch.

Fitch повысило прогнозы по стоимости золота на 2022-2024 годы: до 1,8 тысячи долларов за тройскую унцию вместо предыдущего прогноза в 1,6 тысячи в текущем году, до 1,6 тысячи с 1,4 тысячи в следующем и до 1,4 тысячи с 1,3 тысячи в 2024 году. В 2025 году и в долгосрочной перспективе золото по-прежнему ожидается по цене в 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию. Повышение прогнозов цен на золото отражает роль металла как актива-убежища из-за ситуации вокруг России и Украины и растущего инфляционного давления, отмечает агентство.