ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Инфляция в США начала расти еще до спецоперации РФ на Украине, а влияние ситуации на мировую экономику предсказать пока невозможно, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть и газ в Европе

"Перспективы инфляции значительно ухудшились в этом году", — заявил Пауэлл в статье для ежегодной конференции по экономической политике Национальной ассоциации экономики и бизнеса.

Он подчеркнул, что это произошло еще до начала российской спецоперации. По словам Пауэлла, рост инфляции был значительнее и более устойчив, чем предсказывалось.

Пауэлл отметил, что последствия ситуации вокруг Украины будут иметь "значительное влияние на мировую и американскую экономику, предсказать которое пока сложно".

По его словам, РФ является одним из крупнейших в мире производителей сырья, Украина также производит важные позиции. Помимо прямого воздействия на цены на нефть и сырье ситуация вокруг Украины может ограничить экономическую активность за рубежом и нарушить цепочки поставок, "что создаст побочные эффекты для экономики США".

Он отметил, что рост цен на нефть оказывает "неоднозначное воздействие на экономику, снижая реальные доходы домохозяйств и, следовательно, спрос, но со временем увеличивая инвестиции в бурение и принося пользу нефтедобывающим районам в целом".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.