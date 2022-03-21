ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл не исключил дальнейшего поднятия ключевой ставки. Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год

"Мы предпримем необходимые шаги для возврата к стабильным ценам. В частности, если мы придем к выводу, что уместно действовать более агрессивно, подняв ставку более чем на 25 базисных пунктов, мы это сделаем", — заявил Пауэлл в статье для ежегодной конференции по экономической политике Национальной ассоциации экономики и бизнеса.

По его словам, если ФРС определит, что нужно дополнительно ужесточить меры и занять ограничительную позицию, это также будет сделано.