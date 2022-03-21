БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции. Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть и газ в Европе

Он отметил, что формальное принятие санкций требует определенной процедуры.

"Но Европейский совет, лидеры, когда будут обсуждать ситуацию на Украине, я уверен, вновь подумают о том, что еще может быть сделано в сфере санкций. В любом случае, Европейский совет дает политическое руководство. И это политическое руководство затем превращается техническими структурами в практическое и конкретное решение, юридически обязательное. Я не думаю, что будут формальные решения о новых пакетах санкций, но Европейский совет предоставит руководство о том, как развивать будущее", — сказал он.

Министры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, также рассказал Боррель на пресс-конференции после совета министров по иностранным делам и обороне государств союза.

"Среди многих вещей, которые обсуждались сегодня касательно ситуации на Украине, некоторые страны-члены подняли вопросы, связанные с энергетикой… никаких решений принято не было, но эта и другие возможные меры анализировались министрами… Сегодня не был день для принятия решений, но для анализа возможных действий, которые могут быть предприняты в будущем", — ответил он на вопрос об обсуждении возможности запрета на импорт энергоносителей из России.

Боррель отметил, что речь идет, в частности, о поиске "эффективной реакции", которая не стала бы бременем для Евросоюза.