Во Франции заявили, что не планируют передавать Украине замороженные активы России
ЗАМОРОЖЕННЫЕ ВО ФРАНЦИИ АКТИВЫ ЦБ РФ НЕ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАВАТЬ БАНКУ УКРАИНЫ — ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО МИД
https://1prime.ru/state_regulation/20220321/836451157.html
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ЗАМОРОЖЕННЫЕ ВО ФРАНЦИИ АКТИВЫ ЦБ РФ НЕ ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАВАТЬ БАНКУ УКРАИНЫ — ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО МИД
https://1prime.ru/state_regulation/20220321/836451157.html
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