МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Вводимый Белоруссией запрет на вывоз из страны ряда промтоваров не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения и на транзит, в том числе между частями РФ, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале постановлении правительства.

Ранее пресс-служба белорусского правительства сообщила, что премьер Белоруссии Роман Головченко распорядился запретить вывоз из страны 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства".

"Действие пункта 1 настоящего постановления (установление временного запрета – ред.) не распространяется на товары, происходящие с территории Республики Беларусь, Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товара,… либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, выдаваемым… соответствующим государственным органом", — говорится в документе.

Решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; помещенных под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Белоруссии, вывозимых с ее территории за пределы таможенной территории ЕАЭС; перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС. Также решение не касается товаров, перемещаемых между частями территории Российской Федерации транзитом через территорию Белоруссии.

Документом также предусмотрен вывоз за пределы Белоруссии товаров из перечня по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом.