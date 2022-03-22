МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Голосование по проекту бюджета на финансовый 2022 год, который начинается 1 апреля, на рекордную сумму в 107,6 триллиона иен (около 902,51 миллиарда долларов) пройдет во вторник в верхней палате парламента Японии.

Как ожидается, проект бюджета будет одобрен большинством голосов за счет поддержки правящей коалиции из Либерально-демократической партии и партии Комэйто. Однако, даже без этого, согласно конституции Японии, бюджет автоматически вступит в силу 23 марта, то есть спустя 30 дней после того, как он был утвержден в Нижней палате парламента и передан на рассмотрение в верхнюю палату парламента.

Размер бюджета увеличивается 10-й год подряд и составит рекордные 107,6 триллиона иен (около 902,51 миллиарда долларов). Первоначальный бюджет на 2021 финансовый год, который завершается 31 марта 2022 года, составлял 106,61 триллиона иен (894,21 миллиарда долларов).

Рекордными станут и затраты на оборону, которые в новом финансовом году составят 5,4 триллиона иен (около 45,29 миллиарда долларов). Предполагается, что расходы будут направлены, в частности, на такие сферы, как обороноспособность страны в киберпространстве и космосе. Кроме этого, предполагается закупка новых вооружений, строительство двух новых судов, оснащенных системами ПРО Aegis, а также разработка нового истребителя для воздушных сил самообороны.

Другой рекордно высокой статьей расходов станет социальная сфера и сфера здравоохранения. В новом финансовом году на фоне стареющего населения на социальные нужды будет выделено 36,27 триллиона иен (около 304,22 миллиарда долларов). Эти расходы составят около трети от общего пакета бюджета.

Около пяти триллионов иен (41,94 миллиарда долларов) предполагается выделить на создание резервных фондов для реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе, эпидемии в будущем.

Принятие данного пакета бюджета прошло в рекордно короткое время за последние 22 года. Самое скорое принятие бюджета – 17 марта – было в 1999 и 2000 годах.