МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Заемщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, но при этом не вписываются в критерии предоставления кредитных каникул, доступна реструктуризация долга, однако к ней стоит прибегать только в крайнем случае: в конечном счете она может привести к увеличению нагрузки на должника, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Ритейлеры подтвердили возможность купить технику в кредит или рассрочку

Сейчас отсрочку можно получить по оформленным по 1 марта кредитам, если доход заемщика снизился на 30% и более, на момент подачи заявления в банк не оформлены другие кредитные каникулы, и размер займа не превышает установленного лимита.

Он составляет 300 тысяч рублей по потребкредитам для граждан и 350 тысяч рублей — для ИП, 100 тысяч рублей – по кредитным картам, 700 тысяч – по автокредитам.

Лимит по ипотеке составляет 6 миллионов рублей в Москве, 4 миллиона – в Подмосковье, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, 3 миллиона рублей – в остальных регионах.

Если сумма кредита выше, снизился только "серый" доход заемщика, а фактический остался прежним, упали доходы не его самого, а супруга, или в семье появились неотложные расходы – кредитные каникулы оформить не получится.

"Но данные обстоятельства могут быть основанием для оформления реструктуризации и отсрочки на условиях, предложенных банком", — рассказала Дайнеко. По ее словам, как правило, банк в таких ситуациях соглашается пойти навстречу клиенту и дает послабления по выплате кредита.

"Условия банка в большинстве случаев будут менее выгодными для заемщика в сравнении с кредитными каникулами: не гарантировано полное освобождение от платежей на срок льготного периода, после выхода из послаблений не всегда получится вернуться в старый график платежей — накопленная задолженность может сразу присоединиться к ежемесячным платежам, то есть платеж вырастет, а кредитная история пострадает, поскольку снизится кредитный рейтинг", – предупреждает эксперт.

"Если финансовое положение чрезвычайное и необходимо предотвратить последствия возможных неплатежей, и есть перспективы улучшить свое материальное положение – вариант реструктуризации может помочь справиться с ситуацией", — полагает эксперт. Важно внимательно читать условия соглашения и заранее договориться с банком о возможности досрочного прекращения льготного периода по инициативе заемщика.

Для получения послаблений заемщику надо обратиться в банк с заявлением, изложив там свою просьбу в свободной форме с описанием всех обстоятельств, указать желаемый срок льготного периода и возможности улучшения финансового состояния через определенное время. К заявлению необходимо приложить все возможные документальные подтверждения негативных обстоятельств: справки о болезни, смерти, инвалидности близкого родственника, сведения о снижении или потере дохода одного из супругов. В течение 10 дней банк предложит клиенту несколько вариантов реструктуризации на выбор.