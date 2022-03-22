МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Самыми популярными сферами для подработки у россиян являются строительство, транспорт и IT: дополнительный заработок в этих направлениях хотели бы найти 14%, 12% и 11% граждан соответственно, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Специалисты опросили свыше 3700 пользователей сервиса из всех регионов России. Так, согласно исследованию, "14% опрошенных жителей России находятся в поиске подработки в сфере строительства. 12% респондентов рассказали, что ищут дополнительную занятость в отрасли транспорта и логистики, а 11% — в сфере IT".

По 8% участников исследования отметили, что хотели бы подрабатывать в сфере производства и агропрома или в бытовых услугах. Еще 6% опрошенных указали, что рассматривают подработку в отрасли дизайна, а 5% — в сфере образования. Кроме того, 4% респондентов хотели бы получать дополнительный заработок от работы в отрасли охраны, а по 3% — в маркетинге или бухгалтерии. Респонденты указывали и другие сферы подработок, но они набрали менее 3% голосов.

При этом 40% опрошенных указали, что на подработке хотели бы получать до 30 тысяч рублей в месяц, а 26% — от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый респондент (21%) желает получать больше 50 тысяч рублей в месяц от дополнительной занятости, и только 13% граждан, согласно исследованию, готовы получать от подработки до 15 тысяч рублей.