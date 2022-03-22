МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россияне продолжают активно пользоваться доставкой, при этом в 2021 году число операций по оплате картами таких услуг выросло на треть по сравнению с 2020 годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Опыт первого года пандемии показал широкую востребованность услуг курьеров в новых реалиях. Так что в 2021 году, а также и в 2022 году россияне продолжили активно пользоваться ими. Общее количество операций по картам банка по оплате доставки в 2021 году выросло на 30% относительно 2020 года", — выяснили специалисты, изучив все операции в категории "курьерская доставка" по картам банка за прошлый год и сравнив их с показателями 2020 года.

Мужчины, согласно исследованию, чаще женщин пользовались услугами курьеров в 2021 году. Общее число операций по их оплате у мужчин оказалось выше на 3%.

При этом "женские" средние чеки покупок с доставкой в 2021 году заметно выше – 6 100 рублей против "мужских" 4 556 рублей. По данным специалистов, женщины в прошлом году стали заметно больше тратить на одну доставку – их чек вырос на 17% относительно 2020 года. Мужчины, напротив, меньше – их чек снизился на 24%.

В текущем году в периоды праздников курьерские доставки также пользовались спросом у россиян. В новогодние праздники (1-9 января 2022 года) средний чек покупки с доставкой составил 4 421 рубль, а на мартовские — 5 633 рубля.