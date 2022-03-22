МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande, в прошлом году оказавшийся на грани дефолта, заявил, что не сможет вовремя предоставить результаты аудита за 2021 год, следует из заявления компании.

В заявлении отмечается, что компания не сможет предоставить результаты аудита за 2021 год до 31 марта 2022 года, как этого требуют правила Гонконгской фондовой биржи.

По словам компании, она не сможет вовремя завершить аудиторские процедуры из-за того, что аудитор запросил большое количество дополнительных проверок.

В понедельник Evergrande объявил о приостановке торговли своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже. Отмечалось, что торги по всем структурированным продуктам, относящимся к компании, также будут приостановлены. При этом причина приостановки не была указана.

Evergrande в прошлом году после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказался на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в период с 24 августа по 9 декабря подали в суд на девелопера за невыполнение долговых обязательств сотни исков и хотят взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.