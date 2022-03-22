МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Около 42% россиян ждут, что большинство покинувших на фоне обострившейся геополитической ситуации российский рынок компаний вернутся в страну в течение года, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Большинство западных компаний, покинувших российский рынок, вернутся в РФ в течение года. В этом уверены 42% респондентов. 26% полагают, что этот процесс растянется на срок от трех до пяти лет", — выяснили аналитики. Исследование провели в марте среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.

Почти четверть россиян (24%) считает, что иностранные компании возвратятся в Россию примерно через пять-десять лет. При этом 8% опрошенных вообще не ожидают их возвращения.

Более половины респондентов (58%) полагают, что российские бизнесмены смогут полностью или почти полностью заменить иностранные бренды, покинувшие рынок РФ. По оценкам 42% граждан, наши предприниматели способны сделать это только частично. Помимо отечественных фирм, освободившиеся места займут, прежде всего, китайские бренды (такой ответ дали 47%), индийские (25%) и турецкие (19%), а также компании из стран бывшего СНГ (9%).

По мнению 63% россиян, сейчас в России сложились благоприятные условия для занятия предпринимательством. При этом остальные 37% респондентов придерживаются диаметрально противоположной точки зрения. Больше половины опрошенных (69%) сказали, что сейчас настало подходящее время для получения образования в сфере предпринимательства, в то же время 31% граждан с ними не согласны.

Кроме того, специалисты выяснили, что большинство респондентов (76%) считают необходимым предоставить российскому бизнесу максимально возможное число мер поддержки, включая введение налоговых послаблений и отмену плановых проверок. Остальные россияне высказались против предоставления бизнесменам дополнительных преференций.