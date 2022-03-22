МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения Крыма с регионами Украины восстановятся в полном объеме после окончания спецоперации, считает заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

По его словам, на сегодняшний день Крым и Севастополь уже окончательно преодолели все блокады полуострова, активно развиваются и помогают освобожденным от украинских националистов территориям.

"Полноценное восстановление торгово-экономических отношений Крыма с Херсонской областью и другими регионами Украины станет возможным после окончательного завершения специальной военной операции", — сказал Степанов РИА Новости.

Он отметил, что после окончания спецоперации у полпредства также появится возможность прямых контактов с представителями Херсонской области.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.