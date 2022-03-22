МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Уход части европейских брендов с российского рынка не только откроет новые возможности для отечественных магазинов, но и приведет к сокращению спроса, который переживут не все компании, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина.

"Повышенный спрос ощутят те российские бренды, которые доживут до него. И это будут не все — многие только начали оправляться после ковидных потерь", — сказала Куксина.

По мнению дизайнера, приостановка деятельности ряда иностранных брендов привела к тому, что люди пытаются "скупить вещи в закрывающихся магазинах на жизнь вперед". Кроме того, наблюдается общее угнетение спроса на одежду на фоне тревожных новостей, что также негативно сказывается на еще не до конца восстановившихся локальных брендах.

Несмотря на это, как отмечает Куксина, ситуация выровняется, и покупатели вновь захотят обновить гардероб. "В России достаточно творческого потенциала и производственных мощностей, чтобы удовлетворить внутренний спрос на модную и качественную одежду в разных ценовых категориях", — заключила она.