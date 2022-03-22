ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони предложила ввести запрет американским властям вести дела с работающими в РФ компаниями и внесла в понедельник соответствующий законопроект на рассмотрение. Мишустин рассказал о работе над снижением влияния санкций на экономику

Она отметила, что то время, "как многие компании приняли правильное решение завершить или в значительной мере сократить свою деятельность в России, другие этого делать не стали".

По ее мнению, "этот осмысленный проект для поддержки усилий администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по изолированию России и обеспечению того, чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина".

Законопроект предполагает запрет ведения дел с компаниями, "которые подрывают интересы безопасности США". продолжая работать в России. Также Мэлони предлагает запретить американскому правительству покупать товары или услуги у фирм, которые продолжают вести бизнес в России "во время агрессивной войны", а также дает возможность расторгать контракты.

При этом в документе предлагается делать "разумные исключения" для товаров и услуг, которые послужат "на благо Украины или удовлетворения основных потребностей человека".