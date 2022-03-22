МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила госорганы, которые занимаются проверками бизнеса, не искать лазеек в законодательстве для проведения проверок. Мишустин рассказал о работе над снижением влияния санкций на экономику

Поводом для призыва стали сообщения сенаторов о том, что в ряде регионов продолжают проводиться проверки, несмотря на решение правительства эти контрольные мероприятия сейчас заморозить.

Матвиенко заявила, что уже несколько дней сенаторы по ее поручению проводят в регионах мониторинг выполнения актуальной задачи — снятия излишней административной нагрузки с бизнеса.

"Предельно понятно – сейчас проверки бизнеса надо заморозить. Любые. Президент поручил. Правительство приняло соответствующий документ. Оказалось, что понятно не всем", — подчеркнула она.

Матвиенко считает, что это не "происки врагов и провокаторов". Она пояснила, что причины известны и легко устранимы при наличии воли и ответственности чиновников всех уровней.

"Нельзя мешать бизнесу. Особенно в такой переломный и важный момент. Момент, когда неизбежно должна произойти структурная перестройка нашей экономики. А любая проверка, как бы она ни называлась – плановая, внеплановая – это и приостановка работы, и очень большие проблемы по возвращению в нормальный ритм", — сказала она.

Спикер призвала всех ответственным лиц, которые принимают решения на местах, с просьбой "проявить себя государственниками в ключевой для страны период". "Не ищите в документах лазейки, а ищите в себе желание быть полезными России. От вас зависит многое", — заявила она, отметив, что бизнес сейчас должен как никогда чувствовать поддержку государства.

Матвиенко предложила региональным предпринимателям обращаться с сообщениями о продолжающихся проверках в общественные приемные сенаторов.