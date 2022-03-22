События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 марта
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март)
|20
|16
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)
|6,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|4,2%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|18:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,754 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (15.04.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)
|RUB
|Газпром нефть — СД (стратегия устойчивого развития компании)
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (изменения в составах комитетов СД)
https://1prime.ru/state_regulation/20220322/836455655.html