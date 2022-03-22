МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. РОССИЯ АДАПТИРУЕТСЯ К АМЕРИКАНСКИМ САНКЦИЯМ — РЯБКОВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что США должны остановиться в своей эскалации отношений с РФ, перспектива их нормализации возможна, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев. По словам дипломата, Москва сомневается, что это произойдёт.

Он также отметил, что пока в отношения между странами наблюдается "нисходящий тренд по вине США".

"Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями и санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", — сказал Рябков.

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