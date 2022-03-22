МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на 65,6 миллиона долларов по суверенным еврооблигациям с погашением в 2029 году, говорится в сообщении министерства. Минфин сообщил об исполнении бюджета России в январе-феврале с профицитом

"Национальный расчетный депозитарий" 21 марта получил средства для выплаты купона этому выпуску евробондов.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Минфин РФ 21 марта должен был произвести выплату купона по евробондам выпуска с погашением в 2029 году на 65,6 миллиона долларов. Выпуск Россия-29 объемом 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее напоминал, что по выпускам российских еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, непосредственно в эмиссионных документах заложена возможность проводить выплаты в рублях по курсу Банка России на дату платежа.