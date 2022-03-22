ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил на проходящем во Владивостоке совещании по поддержке системообразующих предприятий Приморского края, что российские власти на фоне западных санкций будут предоставлять льготное финансирование системообразующим предприятиям, в том числе авиастроительным и судостроительным. Кабмин снова поддержал льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Он отметил, что давление Запада привело "к некоторым последствиям по ряду предприятий: разрушена цепочка поставок, повысились стоимости кредитных ресурсов, всё это несёт в себе угрозу для экономического развития России в целом и Дальнего Востока".

По его словам, кабмин сегодня практически в ежедневном режиме работает над планом контрсанкционных мероприятий, а одним из существенных составляющих этой работы является определение перечня системообразующих предприятий, которым мы должны оказать помощь. Он добавил, что в Приморском крае в перечень системообразующих входят 18 предприятий.