ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар — ПРАЙМ. Экспортно-импортные операции в торговле Финляндии и России значительно сократились с 7 марта, спад наблюдается в том числе по самым крупным позициям, сообщает таможня Финляндии. Путин поддержал идею о внешнем управлении компаниями, уходящими из России

Количество таможенных деклараций на российский экспорт в Финляндию с 7 по 20 марта сократилось на 60% по сравнению с предыдущими неделями, отмечается в релизе.

"На основании отчетов таможенных систем можно сказать, что на 10-ой неделе (7-13 марта) произошел перелом и торговля Финляндии с Россией рухнула. В экспорте снижение наиболее заметно по самым крупным тарифным позициям, таким как машины и оборудование, на которые также распространяется наибольшее количество экспортных санкций. Еще одна крупная группа экспортных санкций — электрические машины и оборудование, объем которых за последние три недели резко сократился", — приводятся в сообщении слова представителя таможни Финляндии Олли-Пекки Пенттиля.

Отмечается, что наибольший спад для групп, не подпадающих под санкции, приходится на бумагу, картон и энергоносители. Кроме того, согласно релизу, движение в портах Финляндии, связанное с Россией, значительно сократилось. "Обычно каждую неделю в Финляндию из российских портов заходит более 20 морских судов, но на 10-11 неделе прибывало только 9 судов в неделю", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что "крупнейшей товарной группой российского импорта является сырая нефть, которая поступает в Финляндию в основном через порты", и добавляется, что импорт российской сырой нефти в Финляндию продолжает сокращаться.

На юго-восточных КПП на финско-российской границе — Ваалимаа, Иматра и Нуйямаа — количество грузовиков на 10-11 неделе уменьшилось на 32% по сравнению с 8-9 неделей. Кроме того, за последние недели произошло значительное количество отмен движения грузовых поездов, авиасообщение между странами полностью отсутствует, говорится в отчете таможни.