МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич сообщил, что в ФСВТС создан оперативный штаб по борьбе с санкциями. В Китае заявили о вреде антироссийских санкций для мировой экономики

Он отметил, что идет анализ того, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны затронут санкции и в этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева.

По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставит перед ними субъекты ВТС. "Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых ограничений и транспортно-логистических", — сказал Бабич.

Бабич рассказал, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Мишустина и комиссии по ВТС при президенте РФ.