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2022
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Энергопотребление в России с начала марта выросло на 2,2%
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Рост энергопотребления в России с начала марта составил 2,2%, с начала года — 1,9%. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "2,2% с начала месяца (рост... ПРАЙМ, 22.03.2022
экономика, новости, энергия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России с начала марта составил 2,2%, с начала года — 1,9%. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"2,2% с начала месяца (рост потребления без учета температурного фактора — ред.)", — сказал он на сессии форума "Электрические сети".
Грабчак подчеркнул, что с учетом влияния температуры на потребление рост составил 2,4%.
"По году 1,9% без температуры, а приведенное по температуре 3,6%", — добавил представитель ведомства.