МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рост энергопотребления в России с начала марта составил 2,2%, с начала года — 1,9%. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"2,2% с начала месяца (рост потребления без учета температурного фактора — ред.)", — сказал он на сессии форума "Электрические сети".

Грабчак подчеркнул, что с учетом влияния температуры на потребление рост составил 2,4%.

"По году 1,9% без температуры, а приведенное по температуре 3,6%", — добавил представитель ведомства.