В Кремле рассказали из-за чего европейцы не могут принять трезвых решений
Дмитрий Песков: развернутая на Западе истерика не позволяет принимать трезвые решения
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в Кремле способы защиты русских за рубежом на фоне нарастающей волны русофобии, заявил, что развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения.
По мнению Пескова, в связи с этим Россия может использовать лишь очень ограниченное число мер для противодействия русофобии.