МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли в Кремле способы защиты русских за рубежом на фоне нарастающей волны русофобии, заявил, что развернутая на Западе истерика не позволяет европейцам принимать трезвые решения. В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках из России

По мнению Пескова, в связи с этим Россия может использовать лишь очень ограниченное число мер для противодействия русофобии.