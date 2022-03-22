МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что кабмин разработало новые предложения по поддержке экономики в условиях внешнего давления. Кабмин снова поддержал льготное кредитование малого и среднего бизнеса

По его словам, за неделю сформирован еще один пакет предложений, который состоит из мер, многие из которых обсуждались на совещании у президента, все они детально продуманы и охватывают несколько сфер.

Так, будет донастроена специальная программа стимулирования разработки предприятиями РФ конструкторской документации. Проект постановления внесен в кабмин.

Мишустин добавил, что на рассмотрении комиссии находится предложение по расширению поддержки малого и среднего бизнеса через офсетные контракты. "Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период, что позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и, как следствие, оптимизировать затраты. Поэтому предложено снизить здесь минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей и разрешить строить новое предприятие в одном субъекте РФ, а заключать договор о гарантийной покупке – в другом", — разъяснил премьер.

Кроме того, по словам премьера, может быть расширен список регионов, получающих федеральные субсидии на создание промышленных и технопарков. "Сейчас такая возможность предусмотрена только для 10 субъектов с наиболее сложной социально-демографической ситуацией. Предполагается увеличить это число вдвое. Таким образом, гораздо больше компаний смогут получить помещения и доступ к необходимой инфраструктуре для развития своего бизнеса", — отметил он

РАЗДЕЛ О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Пресс-секретарь премьера Борис Беляков сообщил, что на сайте кабмина появился информационный раздел, с помощью которого граждане и бизнес могут получить информацию о мерах поддержки в условиях санкций.

Раздел объединяет меры поддержки, сгруппированные как по категориям получателей (граждане, бизнес), так и по типам отраслей и сфер деятельности (социальная сфера, финансы, налоги, регулирование).

По мере принятия новых решений содержание информационного раздела будет обновляться. Он доступен по ссылке http://government.ru/sanctions_measures/.