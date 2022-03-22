В Нидерландах сообщили о заморозке российских активов почти на 400 миллионов евро
МИНИСТР ФИНАНСОВ НИДЕРЛАНДОВ СООБЩИЛА, ЧТО В СТРАНЕ ЗАМОРОЖЕНЫ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ ПОЧТИ НА 400 МЛН ЕВРО
https://1prime.ru/state_regulation/20220322/836458806.html
Мировая экономика
Чешский политолог спрогнозировал окончательный раскол мира на два блока
Торги
Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом на различных факторах
Глобальный энергокризис
В Германии хотят скорее избавиться от энергозависимости от России
Авто
Госдума увеличила стоимость авто для "налога на роскошь"
Банки
Центробанк начал подключать банки к платформе "Знай своего клиента"
Санкции против РФ
В Нидерландах сообщили о заморозке российских активов
Повышение цен в России
Эксперты рассказали о резком подорожании каско в России
Налоги
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам
Нефть
Цены на нефть падают на ослаблении опасений по поводу поставок
МИНИСТР ФИНАНСОВ НИДЕРЛАНДОВ СООБЩИЛА, ЧТО В СТРАНЕ ЗАМОРОЖЕНЫ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ ПОЧТИ НА 400 МЛН ЕВРО
https://1prime.ru/state_regulation/20220322/836458806.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.