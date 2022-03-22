АФИНЫ, 22 мар — ПРАЙМ. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис по прибытии на заседание в Брюсселе заявил, что Греция и Евросоюз должны готовиться к дефициту зерновых на рынке. По его словам, на заседании будут рассмотрены вопросы энергетического и продовольственного кризиса, а также дополнительных санкций против России. Сенатор отметил выгоду от запрета на экспорт зерна

Дипломат отметил, что ситуация на Украине может привести к дефициту зерновых на рынке и к этому нужно начать готовиться. По его мнению, дефицит может означать, "во-первых, значительный рост цен и, во-вторых, это может означать, что мы увидим волнения в более широком регионе и особенно в странах Северной Африки и Ближнего Востока".

В последние недели в Европе растут цены на зерновые, при этом производители не спешат продавать их.

Варвициотис также заявил, что большой проблемой для Европы и ее граждан является рост цен на энергоносители, и премьер Греция уже представил ряд предложений для решения проблемы.

"К сожалению, Европейский союз еще не пришел в целом к единому ответу на этот вызов, который ставит под большой риск экономическую жизнеспособность всех граждан ЕС, и ответ на него должен быть европейским. Не каждая страна в одиночку может справиться с последствиями этого энергетического кризиса", — сказал он.