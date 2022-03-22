МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон заявил в эфире радиостанции France bleu о возможности ввести на продукты чеки, которые смогут помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Во Франции оценили роль России в мире

Президент предупредил о возможности мирового продовольственного кризиса. По его словам, Франция выступит с инициативой о скоординированном ответе на европейском уровне.

"Что мы будем делать в краткосрочной перспективе? Почти то, что было сделано в области энергоресурсов. Я введу продуктовые чеки, чтобы помочь наиболее нуждающимися домохозяйствам и среднему классу, чтобы они могли справиться с повышением цен", — сказал он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал объединить усилия, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине.