ВАРШАВА, 22 мар — ПРАЙМ. Польша в рамках антироссийских санкций заморозила на счетах около 140 миллионов злотых (около 33 миллионов долларов), сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. В Нидерландах сообщили о заморозке российских активов

По его словам, в рамках антироссийских санкций "на счетах было заморожено более 140 миллионов злотых".

Мюллер напомнил, что в настоящее время правительство ведет работу над изменениями в Конституции, чтобы иметь возможность конфисковать данные средства.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.